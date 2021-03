Guardiani della Galassia, di che colore è Drax? James Gunn risolve l'enigma

Sempre parecchio attivo sui social media, James Gunn sta continuando a rispondere alle domande che i fan gli pongono in merito a qualsiasi argomento, ma specialmente sulle curiosità legati ai suoi progetti. Spicca su tutti sempre il suo lavoro ai Marvel Studios e al franchise di Guardiani della Galassia, l'ultima domanda è incentrata su Drax.

Un fan è intervenuto infatti su Twitter per chiedere al regista: "Hey James, la mia ragazza continua a dirmi che Drax è blu, puoi confermarmi il suo colore per piacere?". Gunn ha quindi risposto immediatamente: "Sicuro, questa non è la prima volta che una coppia è venuta da me in guai seri per cercare di scoprire il colore di Drax nel Marvel Cinematic Universe. In realtà è grigio, ma come molte cose grigie può assumere una tinta blu o verde sotto alcune particolari luci. Ma è sicuramente grigio".

Un altro fan ha quindi chiesto come mai hanno cambiato la versione del personaggio che sta nei fumeti e che appare di un colore verde, con Gunn a replicare: "Beh Gamora era verde e non volevo due persone di colore verde nel team. E in aggiunta, per varie ragioni, il verde è il colore di gran lunga più difficile da replicare in sede di trucco per farla sembrare vera pelle (blu, giallo, rosa sono molto più semplici)".

Attualmente al lavoro di nuovo con i Marvel Studios, James Gunn ha confermato l'inizio delle riprese di Guardiani della Galassia Vol.3 entro quest'anno. Dunque non appena terminerà la produzione e post-produzione della sua Peacemaker per HBO Max con protagonista John Cena, Gunn tornerà quasi immediatamente al lavoro per rimettere finalmente le mani alla sua Banda di Ca**oni targati Marvel Studios. Sempre James Gunn, inoltre, qualche tempo fa ha confermato la morte di un personaggio in vista di Guardiani della Galassia Vol.3.