Guardiani della Galassia: cifre da capogiro per Vin Diesel, saranno vere?

Guardiani della Galassia vol 3 è ormai in dirittura d'arrivo nelle sale, sarà il film che chiuderà per sempre il rapporto tra James Gunn e l'MCU e promette di regalare al pubblico azione, lacrime e divertimento. Tuttavia il rovescio della medaglia è sempre presente.

Per lungo tempo i fan si sono chiesti quando sia stato pagato Vin Diesel per aver detto poche parole durante i suoi giorni da Groot all'interno della trilogia di James Gunn.

Alcune voci sostengono che l'attore abbia guadagnato oltre cinquanta milioni di dollari da questo ruolo. Di recente James Gunn, al momento in tour promozionale per i Guardiani della Galassia vol 3, si è espresso sulla questione.

Questo non ci sorprende, infatti il regista è famoso per i suoi interventi tempestivi sul web, come quando James Gunn è intervenuto sul leak del DCU.

Tutto è cominciato su Twitter, dove un utente ha affermato che Diesel è stato pagato cifre esorbitanti per dare voce a Groot, contando circa tredici milioni per apparizione del personaggio.

Se questa voce fosse vera, renderebbe l'attore come uno dei più pagati dell'interno MCU.

Ecco quindi arrivare la risposta dello stesso James Gunn, usando un'emoji per ridere della prospettiva ed insistendo sul fatto che il numero esplicitato non corrisponde alla realtà.

Nonostante tutto i fan non dovrebbero preoccuparsi dello stato economico di Vin Diesel, che si prospetta piuttosto ricco visto anche lo spettacolare trailer di Fast & Furious 10.

Però di una cosa siamo certi, l'attore sarebbe contento di sapere che la sua situazione finanziaria sta così tanto a cuore ai suoi fan, dopo tutto ciò che conta per lui è sempre stata la famiglia.