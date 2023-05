Guardiani della Galassia, Chris Pratt: 'La F-Bomb? Gunn vuole essere ricordato per quella'

In un franchise che ha sempre cercato di rispettare degli standard abbastanza rigidi di linguaggio adatto a un pubblico di tutte le età, i Guardiani della Galassia sono dei meravigliosi outsider: Star-Lord e soci non tradiranno la loro abitudine alla scorrettezza neanche in occasione del loro terzo film, puntando anzi ad alzare l'asticella.

Come ormai saprete, Guardiani della Galassia vol.3 sarà il primo film a sganciare una F-Bomb nel Marvel Cinematic Universe, che finora aveva aperto al turpiloquio giusto in un paio di occasioni senza però mai spingersi a pronunciare la tanto temuta parola con la F: ma come si è giunti a questa decisione?

"Non è la prima volta che provo a piazzarne una nel film. Ma sì, questa era divertente e quindi l'hanno tenuta. Da ciò che ho capito, la cosa è andata più o meno che Kevin Feige ha parlato con James Gunn e gli ha detto tipo: 'Senti, non vuoi essere ricordato come quello il cui film ha avuto la prima F-word'. E James invece: 'Sì che lo voglio! Non mi conosci? È esattamente quello che voglio!" sono state le parole di Chris Pratt.

Vedremo quando e come sarà sganciata questa temutissima bomba, ultimo regalo di James Gunn prima dell'inevitabile addio al Marvel Cinematic Universe. A proposito di Chris Pratt, intanto, ecco perché l'attore non voleva sostenere il provino per Star-Lord prima di ottenere il ruolo.