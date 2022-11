MCU, che confusione! È caos in Thunderbolts, 'colpa' di James Gunn: il braccio di Bucky...

Ricordate la battaglia nel Wakanda di Infinity War? Rocket si rivolgeva a Winter Soldier facendogli un offerta per il suo braccio metallico e promettendo: "Prima o poi sarà mio". Ora lo Speciale di Natale di Guardiani della Galassia ci aggiorna sul suo proposito: ma questo cosa comporta per la continuity MCU?

L’Holiday Special creato da James Gunn per i Guardiani della Galassia sta riscuotendo un successo incredibile di recensioni e minuti di visualizzazioni su Disney+. Ma sta anche risolvendo diverse domande senza risposta nel MCU, non ultimo sull’incomprensibile scomparsa del Collezionista di Benicio Del Toro. Ora tocca a quella che pensavamo dovesse rimanere come una semplice battuta nei passati film del Marvel Cinematic Universe.

Si tratta di uno scambio di battute fra Rocket (Bradley Cooper) e Winter Soldier (Sebastian Stan) in Avengers: Infinity War. A un certo punto, nel corso della Battaglia del Wakanda, si trovano a combattere uno a fianco all’altro. Rocket fa a Bucky: “Quanto vuoi per quel fucile?”. E Bucky: “Non è in vendita”. Così Rocket rincara: “Quanto allora per il braccio? Prima o poi sarà mio”. Non scordiamoci infatti il feticcio di Rocket nel rubare arti e occhi bionici nel corso del primo film. Quanto segue però riguarda lo Speciale e quindi contiene spoiler, anche se minimi. Se non volete rovinarvi la sorpresa, vi consigliamo di interrompere la lettura.

Trattandosi di un Holiday Special, se Werewolf by Night aveva coperto le festività di Halloween, quest’ultimo è dedicato invece a quelle natalizie. Tutta l’ambientazione è avvolta dalla magia del Natale, compreso lo scambio di regali, con tanto di auguri. Quanto tocca a Nebula, questa porge a Rocket la famosa versione del braccio creata dai wakandiani, col risultato di commuovere Rocket. Ci chiediamo però, a questo punto, con quale braccio ritroveremo il Soldato d’Inverno nei Thunderbolts di recente annuncio. Nella prima immagine mostrata infatti, che trovate nel link dell’articolo, Barnes viene mostrato con quel braccio ed è difficile credere che i wakandiani gliene abbiano costruito uno di riserva, soprattutto con tutti i problemi col Vibranio che stanno affrontando in Wakanda Forever.

Staremo a vedere.