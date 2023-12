Guardiani della Galassia, la benedizione di James Gunn:'Spero che ne facciano altri'

Il ritorno dei Guardiani della Galassia nel Marvel Cinematic Universe non è affatto utopia ma quando accadrà non ci sarà più James Gunn a tirare le fila del progetto, ormai passato al DC Universe. Tuttavia, Gunn ha dichiarato di essere fiducioso per il ritorno dei Guardiani e ha affermato di sperare si realizzino altri film.

"Kevin [Feige] ed io siamo in ottimi rapporti" ha risposto James Gunn ad un fan su Threads "Anche se alcuni personaggi non torneranno mi piacerebbe che i Guardiani della Galassia continuassero con i membri attuali e mi fido di Kevin nello scegliere la persona giusta per questa cosa".

I personaggi che probabilmente non faranno parte delle prossime storie dei Guardiani sono Drax (Dave Bautista) e Gamora (Zoe Saldana). Entrambi gli interpreti avrebbero deciso di abbandonare il percorso intrapreso nel Marvel Cinematic Universe.

Zoe Saldana è orgogliosa di Gamora ma difficilmente tornerà in un ruolo che ha contribuito a renderla una delle attrici più famose al mondo.



Anche Dave Bautista ha detto addio all'MCU, dichiarando di non aver più intenzione di interpretare Drax il Distruttore, personaggio che ha partecipato all'intera trilogia dei Guardiani e a diversi altri film del Marvel Cinematic Universe.



James Gunn ora è totalmente impegnato, con Peter Safran, nella difficile creazione del DC Universe, che si aprirà prossimamente con il film Superman: Legacy, interpretato da David Corenswet e Rachel Brosnahan, e Creature Commandos.