Guardiani della Galassia, Bautista ricorda: 'Marvel non voleva wrestler per Drax'

Il Drax di Dave Bautista è senz'altro uno degli elementi più amati del Guardiani della Galassia di James Gunn: il personaggio interpretato dall'ex-wrestler è risultato efficace sia come comic relief che in momenti più toccanti e profondi, per lo stupore di quei Marvel Studios inizialmente piuttosto reticenti a questa scelta di casting.

Secondo quanto rivelato da Bautista (che qualche tempo fa ammise di esser rimasto al verde prima di Guardiani della Galassia), infatti, la produzione non voleva saperne di assumere un wrestler per il ruolo di Drax, pur essendo alla ricerca di un attore dalla fisicità imponente.

"All'inizio pensai: 'Forse c'è stato un fraintendimento'. Ma no, mi era stato detto proprio così. Non sapevo cosa fosse peggio. Evidentemente non avevo capito niente di Drax. Quindi chiamai il mio acting couch, che è uno dei più grandi appassionati di fumetti del mondo, e lui diede di matto" sono state le parole di Dave Bautista riportate nel libro The Story of Marvel Studios: the Making of the Marvel Cinematic Universe.

Fortunatamente (per noi e per loro) gli Studios cambiarono idea nei giorni a venire: siete contenti che le cose siano andate in questo modo? Diteci la vostra nei commenti! James Gunn, intanto, ha parlato del destino di Star Lord dopo Gli Eterni.