I Guardiani della Galassia balleranno la Macarena nel terzo film? James Gunn risponde

Guardiani della Galassia 3 sarà il finale per questa incarnazione del team, ma a quanto pare prima degli addii i fan del Marvel Cinematic Universe vedranno i protagonisti della saga space-opera ballare la celebre Macarena.

Lo ha rivelato in queste ore sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter il regista e sceneggiatore James Gunn, che come potete vedere nel post in calce all'articolo ha parlato di 'un video dietro le quinte di tre alieni che ballano la Macarena'. Gunn ha risposto ad uno degli attori del film, Callie Brand, che aveva rivelato: "Non posso credere che James Gunn abbia stoppato le riprese del film per filmare me e i miei due amici vestiti da alieni mentre ballavamo la Macarena". Il regista ha replicato: "Vedo qualcuno che fa la Macarena sul set con un trucco alieno e potete scommetterci che tiro fuori il mio telefono per riprendere tutto (a proposito, il video sarà pubblicato nell'estate del 2023)".

"Macarena", per i più giovani che potrebbero non conoscerla, è una canzone dance del 1993 eseguita dal duo pop latino Los Del Río: il brano ha guadagnato notorietà a livello globale tra il 1996 e il 1997 dopo che i Bayside Boys hanno remixato la canzone nel 1995, scatenando un nuovo tipo di ballo. La canzone ha raggiunto il numero 1 delle classifiche in 16 paesi, inclusa la Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, dove ha trascorso 14 settimane al primo posto ed è stata nominata come miglior canzone del 1996.

Per altre notizie sulla colonna sonora del film Marvel, sappiate che Dancing in the Moonlight non sarà in Guardiani della Galassia 3, come anticipato dallo stesso James Gunn. Il film ha una data d'uscita fissata al 23 maggio 2023.