Guardiani della Galassia: Baby Groot farebbe a pezzi Baby Yoda, secondo James Gunn

James Gunn due giorni fa ha pubblicato su Twitter una foto di un party organizzato con i membri di The Suicide Squad. Tra i commenti all'immagine spiccano le parole di un fan che ha chiesto a James Gunn chi pensa vincerebbe in un ipotetico scontro fra Baby Groot e Baby Yoda. E la risposta non si è fatta certamente attendere.

Secondo James Gunn vincerebbe Baby Groot senza discussioni. E non si limiterebbe soltanto a battere Baby Yoda. Gunn sostiene che Baby Groot 'farebbe a pezzi' Baby Yoda.

"Conosco Baby Yoda solo come personaggio dei meme" ha dichiarato Gunn "Sembra un bambino, ma Yoda, quindi immagino che Baby Groot lo potrebbe fare a pezzi".

Da quando ha debuttato nella serie tv live action di Star Wars, The Mandalorian, Baby Yoda è diventata un'icona della cultura pop.



Nonostante questo successo incredibile sui social, LucasFilm ha deciso di attenere per sdoganare completamente il merchandising sul personaggio, attirandosi i ringraziamenti di Jon Favreau:"Devo ringraziare Disney e LucasFilm". Il motivo? Non aver cavalcato l'onda dei commenti sui social e aver aspettato qualche settimana in più per sfruttare completamente il personaggio sul mercato.

Ricordiamo che James Gunn nel frattempo è al lavoro su The Suicide Squad, prima di tornare al Marvel Cinematic Universe con Guardiani della Galassia Vol. 3.

Ci sono nuove conferme sulla data d'uscita di Guardiani 3; nel frattempo arrivano elogi anche dal cast, perchè secondo Karen Gillan si tratta del film sui Guardiani migliore dell'intera saga.