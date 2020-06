Guardiani della Galassia, gli auguri di James Gunn e Michael Rooker per la festa del papà

Michael Rooker e James Gunn hanno deciso di omaggiare un padre speciale di Guardiani della Galassia nel giorno della festa del papà negli Stati Uniti. Si tratta di Yondu, personaggio interpretato proprio da Rooker nel franchise, e riportato nel post insieme ad una citazione significativa e iconica del personaggio dell'MCU.

La citazione riportata nel post sono le parole rivelatrici che il personaggio riserva a Peter Quill:"Poteva essere tuo padre, ragazzo. Ma non era tuo Papà".

James Gunn decise di far morire Yondu al termine di Guardiani della Galassia Vol. 2:"Anche se rimane aperta la possibilità di rivedere Yondu in flashback o prequel, personalmente non lo riporterò mai in vita nel presente perché annullerebbe il suo sacrificio e l'amore di padre in figlio che mi colpisce così tanto personalmente come altri in tutto il mondo" aveva dichiarato Gunn.



"Uno dei motivi per cui Yondu è uno dei personaggi più popolari del secondo film è il perchè di questo sacrificio e l'idea di riportarlo in Vol. 3 e Vol. 4 o in una serie su Yondu per Netflix perchè vende molti orribili Funko Pops mi fa star male. Come ho detto, l'odio e non lo farò mai".

Poi una precisazione:"[...] La parola 'costantemente' nel mio tweet originale era importante. Se i personaggi venissero occasionalmente rianimati in modi interessanti che non sminuiscono la morte originale ma in realtà migliorano la trama in generale, non m'importerebbe".

James Gunn dopo aver terminato i lavori in The Suicide Squad si occuperà del terzo volume di Guardiani della Galassia.