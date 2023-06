Guardiani della Galassia, arriva Wastelanders: Star-Lord, serie Audible original italiana

In attesa dell'uscita delle edizioni home-video di Guardiani della Galassia 3, vi segnaliamo che da oggi è disponibile su Audible la serie podcast Audible Original italiana Marvel's Wastelanders: Star-Lord.

La storia è ambientata in un futuro alternativo del Multiverso Marvel dove i Cattivi hanno avuto la meglio e gli Eroi sono solo un brutto ricordo. Peter Quill e Rocket, un po’ più “appesantiti e lenti”, non hanno perso l’audacia dei giorni di gloria dei Guardiani della Galassia. Quando approdano sulla Terra scoprono che non è più la stessa, ma una landa desolata controllata ormai da 30 anni dal Dottor Destino e da tutti i Cattivi del mondo, tra cui i criminali Ghost Rider e Kraven, il cacciatore sanguinario.

Lo straordinario cast di Marvel’s Wastelanders: Star-Lord include Neri Marcorè nel ruolo di Peter Quill, Corrado Guzzanti nel ruolo di Rocket Raccoon, Mattea Serpelloni nel ruolo di Cora, Laura Romano nel ruolo de La Collezionista, Roberta Greganti nel ruolo di Emma Frost, Massimo Corvo nel ruolo di Kraven il Cacciatore e con la partecipazione di Luca Ward nel ruolo di Dottor Destino.

La serie è composta da sei stagioni, ognuna delle quali è incentrata su un diverso Supereroe del mondo Marvel. La seconda stagione, Hawkeye, debutta su Audible.it a settembre 2023. Seguiranno nel corso del 2023 e 2024 Black Widow, Wolverine, Doctor Doom e Marvel’s Wastelanders. Marvel's Wastelanders: Star-Lord è disponibile gratuitamente per tutti su Audible, senza abbonamento.

