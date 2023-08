Guardiani della Galassia, annunciata la data d'uscita del nuovo speciale Disney+

Dopo le dichiarazioni di James Gunn contro la versione IMAX di Guardiani della Galassia 3 su Disney+, la piattaforma di streaming on demand di The Walt Disney Company ha svelato la data d'uscita del nuovo Speciale dedicato alla saga di Guardiani della Galassia.

Secondo il sito web ufficiale di D23, lo speciale dietro le quinte di Marvel's Assembled per Guardiani della Galassia Vol. 3 uscirà mercoledì 13 settembre, sempre in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+: questo episodio sarò intitolato ufficialmente 'Assembled Marvel Studios: The Making of the Guardians of the Galaxy Vol. 3', e arriverà esattamente sei settimane dopo l'uscita di Guardiani della Galassia 3 su Disney+, avvenuta il 2 agosto scorso.

Con l'episodio speciale di Assembled previsto molto tempo dopo l'uscita in streaming del film di riferimento, continua la tendenza che vede i Marvel Studios aspettare un po' di tempo per portare questi speciali dietro le quinte su Disney+: recentemente, infatti, Ant-Man and The Wasp: Quantumania ha avuto il suo speciale Assembled su Disney+ il 19 luglio, oltre due mesi dopo l'uscita del film sul servizio, avvenuta a sua volta il 17 maggio, proprio come Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che è uscito sulla piattaforma il 6 maggio per poi tornare con Assembled l'8 luglio. Al contrario, dopo che Black Panther: Wakanda Forever è arrivato su Disney+ l'1 febbraio, la Disney ha aspettato solo una settimana prima di pubblicare il episodio Assembled, uscito l'8 febbraio.

Continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti sui Marvel Studios e le loro uscite Disney+.