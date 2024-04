Guardiani della Galassia addio? Zoe Saldana avverte Marvel: 'Sarebbe una grande perdita'

La star di Hollywood Zoe Saldana, si è detta speranzosa che, in un futuro, si possa di nuovo andare ad esplorare il mondo, o meglio, la galassia de I Guardiani della Galassia. Il gruppo di supereroi scanzonati della Marvel che, con l'ultimo vol. 3, hanno concluso la loro esperienza nel MCU.

Tra un James Gunn presissimo con i lavori sul nuovo Superman Legacy che presto verrà svelato nel primo trailer ed un Dave Bautista che esprime la volontà di andare avanti e lasciarsi alle spalle l'esperienza, sembra proprio che il futuro dei guardiani sia ormai scritto. Non torneranno, o almeno, non lo faranno presto. Tuttavia c'è chi ancora ci spera ardentemente, visto l'enorme successo di pubblico e critica che negli ultimi dieci anni il ruolo dei supereroi Marvel hanno racimolato.

In una recente apparizione nel podcast The Discourse, l'attrice di origini dominicane ha ribadito che vorrebbe in qualche modo tornare a vestire i panni - e la pelle! - di Gamora. "Non credo che Gamora se ne sia andata per sempre", ha esordito Saldana. Secondo l'attrice i Guardiani della Galassia occupano un posto speciale nei cuori degli amanti dell'MCU e dei fumetti Marvel. Il colosso dei fumetti americani subirebbe una grande perdita, secondo l'interprete, qualora non si proseguisse con i racconti legati alle loro avventure interstellari. Racconti che si sono conclusi con l'ultimo film uscito nelle sale un anno fa, e che potete recuperare leggendo la nostra recensione di Guardiani della Galassia Vol. 3.

"È un gruppo di disadattati ed è uno dei preferiti dai fan. Poi al timone c'era James Gunn, semplicemente perfetto per questo genere di film". In un'intervista del 2022 aveva dichiarato: "Sono molto grata per le opportunità che mi hanno dato, dalla collaborazione con registi straordinari all'incontro con i miei compagni e membri del cast, che considero amici". Parole che lasciano trasparire l'amore e la grande riconoscenza che la star di Hollywood ha avuto e ha tutt'ora nei confronti dell'MCU.

