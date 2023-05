Guardiani della Galassia 4, Marvel farà il quarto capitolo della saga? Ecco cosa sappiamo

Nel futuro della saga i Marvel Studios faranno un Guardiani della Galassia 4? Al momento non ci sono notizie ufficiali circa un quarto episodio della saga, ma sia il terzo episodio ora al cinema sia la campagna marketing che ne ha accompagnato l'uscita hanno lasciato qualche indizio in merito.

Ad esempio, se non avete lasciato la vostra sala troppo precipitosamente oppure se avete recuperato il nostro approfondimento sulle scene post-credit di Guardiani della Galassia 3, saprete già che il nuovo film del MCU introduce un team dei Guardiani nuovo di zecca, capitanato da Rocket Raccoon e composto da Kraglin Obfonteri (Sean Gunn), Groot gigante (Vin Diesel), Adam Warlock (Will Poulter), Cosmo the Spacedog (Maria Bakalova) e la nuova supereroina Phyla-Vell, introdotta nel corso del film.

In sostanza, dunque, Guardiani della Galassia 3 non rappresenta in alcun modo la fine della saga, ma solo 'la fine' del team creato e 'guidato' dal regista James Gunn, che con questo episodio lascia i Marvel Studios per assumere la guida dei DC Studios. Con gran sollievo dei fan, infatti, Guardiani della Galassia 3 infatti non uccide nessuno dei protagonisti lasciandoli liberi di poter tornare nel futuro del Marvel Cinematic Universe, e certamente le scene post-credit puntano in questa direzione (specialmente la seconda, dedicata a Star Lord). Tuttavia, non è dato sapere se quei personaggi torneranno in un ipotetico Guardiani della Galassia 4, nei film crossover degli Avengers in uscita (Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars) o in altri progetti sconosciuti per la Saga del Multiverso (o oltre).

La cosa certa, al momento, è che Chris Pratt ha aperto al ritorno di Star Lord anche senza James Gunn per il futuro del MCU, mentre Zoe Saldana (Gamora) e Dave Bautista (Drax) hanno confermato che non torneranno a recitare nei panni dei rispettivi personaggi, sebbene nessuno dei due si sia opposto ad un re-casting. Da notare infine che, in questi giorni, James Gunn ha rivelato di conoscere il futuro dei Guardiani della Galassia nel MCU, al quale però ovviamente lui non prenderà parte.

Naturalmente vi terremo aggiornati passo passo, quindi se sperate di poter rivedere questi personaggi nelle prossime puntate del MCU continuate a seguirci per tutte le novità in arrivo.