Guardiani della Galassia 4 avrà un team completamente diverso: chi si unirà al gruppo?

Nel corso di un recente Q&A il regista e sceneggiatore James Gunn ha confermato che Guardiani della Galassia 3 sarà il suo ultimo film in casa Marvel Studios, e probabilmente lo sarà anche per gli attuali membri della formazione galattica.

Il film, più volte descritto dall'autore come drammatico e conclusivo, potrebbe quindi mandare in pensione i suoi protagonisti, se non tutti almeno alcuni: Star-Lord, Groot, Rocket, Gamora, Manthis, Drax e Nebula potrebbero quindi essere sempre più vicini alla loro fine, e mentre i fan si preparano a quello che potrebbe essere il "personale Endgame" di Gunn, c'è già chi, come per i Nuovi Vendicatori, prova ad immaginare la futura formazione dei Nuovi Guardiani della Galassia.

E' il caso di ScreenRant, che in una sua recente pubblicazione ha proposto alcuni nomi più o meno (s)conosciuti dell'universo a fumetti della Marvel Comics: secondo i colleghi americani, gli elementi perfetti per un nuovo team di Guardiani della Galassia da introdurre nelle prossime Fasi del MCU sarebbero Vance Astro, Beta Ray Bill, Adam Warlock, Moondragon e Gladiator, che andrebbero a rimpiazzare i posti vacanti lasciati da chi, eventualmente, troverà un triste epilogo in Guardiani della Galassia 3.

Forse si corre un po' troppo con la fantasia, dato che la produzione di Guardiani della Galassia 3 deve ancora partire e il film stesso non ha neanche una data di uscita, ma i personaggi creati da Gunn sono diventati così popolari che è chiaro che il pubblico non sia ancora pronto a dargli addio: voi, potendo scegliere solo alcuni di loro, chi fareste sopravvivere agli eventi del film? Ditecelo nella sezione dei commenti, tenendo a mente che James Gunn ha confermato che qualcuno morirà nel terzo film della saga.