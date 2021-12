Guardiani della Galassia 3, Zoe Saldana svela il look di Gamora su Instagram

I lavori per Guardiani della Galassia 3 sono iniziati a novembre 2021, e adesso in vista della fine dell'anno Zoe Saldana ha voluto regalare ai propri follower un piccolo assaggio del ritorno di Gamora.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, l'attrice del Marvel Cinematic Universe e della saga di Avatar di James Cameron, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di fotografie per celebrare i suoi progetti imminenti. "Le molte facce del 2021: Gamora, Neytiri, mamma, moglie, stanca, coño, vita sul set", ha scritto l'attrice a colpi di hashtag, e nella primissima foto del post i fan possono vederla nuovamente nei panni di Gamora, con l'iconica 'pelle' verde che le copre il viso e la parte superiore del corpo. Non a caso, l'attrice ha taggato nel post anche l'account Instagram della saga di Guardiani della Galassia, nonché quello della truccatrice Vera Steinberg e del truccatore Will Huff.

Ricordiamo che la Gamora che tornerà in Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà leggermente diversa da quella dei primi due film della saga. Questa nuova Gamora infatti viene da una linea temporale diversa, frutto dei viaggi nel tempio degli Avengers visti durante Avengers: Endgame. Come ricorderete, la Gamora originale è stata sacrificata da Thanos per recuperare la Gemma dell'Anima in Avengers: Infinity War, e secondo quanto dichiarato da James Gunn alla base del nuovo film della saga ci sarà proprio il viaggio di Peter Quill e dei suoi Guardiani per ritrovare la nuova Gamora, fuggita da tutto e tutti alla fine di Endgame.

Guardiani della Galassia 3 uscirà a maggio 2023. Nel frattempo, Zoe Saldana tornerà in Avatar 2, la cui data d'uscita è fissata per il 16 dicembre 2022.