Guardiani della Galassia 3, Zoe Saldana dal set: 'È stato un viaggio lungo e strano'

Finalmente sono iniziate le riprese di Guardiani della Galassia 3, il terzo cinecomic Marvel diretto da James Gunn, e Zoe Saldana ha voluto celebrare il primo giorno sul set con un post su Instagram.

Will Poulter, James Gunn, Dave Bautista, Chris Pratt, Pom Klementieff, Sean Gunn, Karen Gillan e ovviamente Zoe Saldana: sono queste le star presenti nella foto condivisa nelle ultime ore dall'interprete di Gamora sui social, foto che accompagna un post carico d'emozione per l'attrice.

"È stato un viaggio lungo, strano e a volte complicato quello per arrivare fin qui, ma gli ostacoli lungo la strada hanno solo reso questo momento ancora più incredibile. Sono di nuovo sul set con la famiglia dei Guardiani per il primo giorno di riprese #gotgvol3 #guardiansofthegalaxy #throwback" ha infatti commentato nella caption.

In effetti il percorso che ha portato alla produzione del terzo film sui Guardiani è stato piuttosto tortuoso, tra il temporaneo licenziamento di James Gunn per via dello scandalo dei tweet e i rinvii a causa della pandemia, ma adesso siamo finalmente sulla linea di partenza, e chissà quante ne combineranno gli eroi più strambi della galassia nel prossimo capitolo del franchise.

Nonostante tutto comunque, la data d'uscita de I Guardiani della Galassia 3 è rimasta invariata, almeno per il momento, poiché il film arriverà nelle sale a maggio 2023.