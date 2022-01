Guardiani della Galassia 3, Zoe Saldana rimuove il trucco di Gamora in un divertente video

Le riprese di Guardiani della Galassia Vol 3. sono attualmente in corso con James Gunn al timone. I dettagli del film sono top-secret tuttavia ci giungono nuovi aggiornamenti dai membri del cast, questa volta da Zoe Saldana, che ha reso partecipi i fan del momento in cui si è tolta il trucco da Gamora.

Sono passati quasi cinque anni da quando Guardiani della Galassia Vol. 2 è approdato nelle sale cinematografiche, i fan della Marvel sono ansiosi di vedere cosa li aspetta ma nel frattempo devono accontentarsi di questo video esilarante di rimozione del trucco condiviso da Saldana direttamente dal set.



"Ciao Gamora, ci vediamo la prossima settimana", ha scritto l’attrice nella descrizione del video che la mostra mentre si toglie il trucco verde accanto al video virale di un topo che si fa la doccia, potete vedere il post in calce alla notizia.



Tra le new entry di Guardiani della Galassia Vol. 3 c’è Will Poulter scelto per interpretare Adam Warlock, oltre a Saldana il film vedrà il ritorno di Chris Pratt come Star-Lord, Dave Bautista come Drax, Vin Diesel come Groot, Bradley Cooper come Rocket Raccoon, Karen Gillan come Nebula, Pom Klementieff come Mantis, Sean Gunn come Kraglin e Sylvester Stallone nel ruolo di Stakar Ogord.



Gunn ha anche confermato che questo film sarà il suo ultimo progetto con la Marvel, insieme a Guardiani della Galassia - Holiday Special, i fan quindi stanno aspettando con il fiato sospso di scoprire come si chiuderà la sua trilogia prima di tornare a il mondo del DC Extended Universe.