Guardiani della Galassia 3: Zoe Saldana pensava sarebbe apparsa solo in poche scene

Il personaggio di Gamora nel franchise di Guardiani della Galassia e più in generale nel Marvel Cinematic Universe è quello che ha avuto un maggiore cambiamento drammaturgico, poiché quella che ritroviamo nel Volume 3 della trilogia di James Gunn non è la stessa Gamora dei precedenti, ecco perché Zoe Saldana pensava non avrebbe avuto molte scene.

"Sono rimasta sorpresa che Gamora apparisse in così tante scene in questo nuovo capitolo per via di quello che è successo in Avengers: Infinity War", ha dichiarato Saldana, notando che inizialmente credeva che sarebbe tornata "solo apparire in due scene e poter dire addio a tutti". Come sanno i fan della Marvel che hanno già visto il film al cinema, Gamora ha un ruolo molto più importante nel sequel e non ha solo due scene, ma appare in tutto il film e ha un ruolo importante soprattuto nei momenti immediatamente finali.

Saldana ha continuato lodando le capacità narrative di James Gunn che sono visibili e pervadono tutta la trilogia di film:

"Ciò che rende James Gunn un narratore così speciale è che riesce a trovare emozioni e conflitti comuni genuini e universali e li colloca in questa grande storia dell'universo Marvel. Ci relazioniamo molto bene con questo tipo di storie perché tutti quanti a volte ci sentiamo come fossimo dei perdenti. Tutti soffriamo quando veniamo trascurati, rifiutati o trattati ingiustamente. Tutti possiamo provare una grande compassione l'uno per l'altro, quindi crea questa bellissima storia con dei contenuti universali, e il pubblico rimane profondamente commosso. Così sono rimasta molto sorpresa della quantità di lacrime che ho versato".

Come abbiamo visto in Guardiani della Galassia Vol. 3 molti dei membri principali del team hanno detto addio e hanno preso ognuno la propria strada, portando a ciò che poi si vede nella prima scena post-credit di Guardiani 3 con la nuova configurazione del team principale.

Sembra proprio che i Guardiani faranno ritorno nuovamente nel Marvel Cinematic Universe ma non si tratterà di un Volume 4 ma di una storia completamente nuova e diversa. Anche Sean Gunn ha parlato di ritorno senza il fratello, passato ai DC Studios.

D'altronde, anche senza James Gunn i personaggi hanno fatto capolino sia negli ultimi due film sugli Avengers e in Thor: Love and Thunder.