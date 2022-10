Guardiani della Galassia 3, Zoe Saldana sul finale delle riprese: 'Sono state molto dolci'

Se per James Gunn la fine delle riprese di Guardiani della Galassia 3 è stata emozionante, per Zoe Saldana probabilmente lo è stata ancora di più. Il film, in uscita il prossimo maggio, sarà infatti l'ultimo nel quale l'attrice interpreterà Gamora, figlia adottiva del supercriminale Thanos.

Al Comic-Con di San Diego di quest'anno, i fan della Marvel sono venuti a conoscenza del futuro di Gamora: il personaggio interpretato da Zoe Saldana tornerà in Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn per l'ultima volta. Nel film, ambientato sullo sfondo degli eventi sconvolgenti di Avengers: Endgame e le successive avventure dei Guardiani in Thor: Love and Thunder, la squadra è di nuovo insieme e vedrà una nuova variante di Gamora. Quest'ultima, sacrificata per ottenere la Pietra dell'Anima in Avengers: Infinity Wars, è tornata.

In una recente intervista per Entertainment Weekly, Saldana ha raccontato della sua avventura sul set e delle sue sensazioni su di un personaggio destinato oramai alla 'fine': "Le riprese sono iniziate in modo amaro, ma sono così felice che ancora una volta ho potuto lavorare con persone fantastiche", aggiungendo: "Ho assistito a un'evoluzione di me stessa, del mio regista e del mio cast. Mi sono sentita molto fortunata e grata. È stato un addio molto dolce, devo dire".

In attesa di vedere per l'ultima volta la squadra di Guardiani, una cosa è certa: Guardiani della Galassia 3 potrebbe diventare il film preferito della carriera di James Gunn!