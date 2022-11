Guardiani della Galassia 3, Zoe Saldana confessa cosa non le mancherà di Gamora

Nel corso di un'intervista rilasciata per l'uscita del suo ultimo film, For Scratch - La forza di un amore, Zoe Saldana ha parlato dell'esperienza di Guardiani della Galassia e dei dettagli che non le mancheranno affatto del lavoro sul set nel ruolo di Gamora, una delle protagoniste del franchise. Ecco le sue parole.

"Non riesco mai a dire di no a niente ma quel trucco verde? Non mi arrabbierei se non accadesse di nuovo" ha ammesso Saldana, ampliando il discorso anche ad altri dettagli del lavoro nell'MCU.



L'attrice ha raccontato:"Mi manca Gamora ma non mi mancano le telefonate alle 3.30 del mattino e le sessioni di trucco da cinque ore e le successive visite dal dermatologo". Guardiani della Galassia Vol. 3 è l'ultima apparizione di Saldana nel ruolo di Gamora.



L'attrice ha definito "agrodolci" le riprese di Guardiani 3, perché sapeva che sarebbe stato l'ultimo capitolo del franchise.

Zoe Saldana ha raccontato la commozione provata dal cast di Guardiani 3 sul set del film durante le riprese conclusive.



Nel film torneranno Chris Pratt nel ruolo di Star-Lord, Dave Bautista nei panni di Drax il Distruttore così come Vin Diesel e Bradley Cooper nelle voci di Groot e Rocket.

Non perdetevi la nostra recensione di Guardiani della Galassia 2, il film precedente al terzo Volume che conclude la narrazione.

Tra poche settimane vedremo Zoe Saldana tornare nel modo di Pandora per il sequel di Avatar.