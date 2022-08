Guardiani della Galassia 3: Adam Warlock e Gamora saranno una coppia? Parla Will Poulter!

Will Poulter ha condiviso i suoi pensieri sulle voci riguardanti una possibile relazione romantica tra il suo personaggio Adam Warlock e Gamora di Zoe Saldana nel prossimo film del Marvel Cinematic Universe Guardiani della Galassia Vol. 3.

Poulter ha discusso del suo ruolo in un'intervista con lo YouTuber The Movie Dweeb. Quando gli è stato chiesto di esprimere i suoi pensieri sulle teorie dei fan secondo cui il suo Adam Warlock sarebbe diventato l'interesse amoroso di Gamora, Poulter ha reagito con confusione e ha negato di sapere qualcosa sulla presunta coppia. "Non lo sapevo nemmeno... non lo sapevo nemmeno. Questa è una notizia dell'ultima ora per me", ha ammesso Poulter. "È questo che vi aspettate per il Vol. 3, vero?"

I rumor sulla relazione di Adam e Gamora probabilmente derivano dal materiale originale della serie, dove i due personaggi crescono persino insieme un figlio adottivo. Nei fumetti infatti, Gamora è stata introdotta nel franchise come personaggio di supporto per la serie solista di Adam, dove ha formato una squadra insieme a Pip the Troll e Warlock. Sebbene Adam inizialmente abbia evitato una relazione romantica, lui e Gamora sono finiti per avvicinarsi nel corso degli anni e alla fine sono diventati una coppia.

Per quanto riguarda la pellicola, sappiamo che Starfox non sarà in Guardiani della Galassia 3 e che il film sarà il preferito di James Gunn.