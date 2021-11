Guardiani della Galassia 3, Will Poulter è 'onorato di far parte della famiglia Marvel'

In seguito al suo ingaggio nei panni di Adam Warlock in Guardiani della Galassia Vol. 3 Will Poulter ha finalmente concesso una nuova intervista in cui si dice onorato di essere entrato a far parte della grande famiglia dei Marvel Studios. Le riprese della pellicola dovrebbero essere imminente mentre la sua uscita rimane fissata al maggio 2023.

Nel corso di una nuova intervista concessa a Variety, Poulter ha espresso tutto il suo entusiasmo e la sua gioia nell'unirsi finalmente alla grande famiglia Marvel al cinema: "Sono molto onorato di essere stato invitato a far pare della grande famiglia Marvel. Ognuno con cui ho interagito di quella famiglia è stato grandioso e sapete sono molto emozionato all'idea di far parte di un franchise come quello dei Guardiani che secondo il mio parere è anche il più creativo e unico".

Già in precedenza Will Poulter si era detto onorato e fortunato per aver ottenuto il ruolo nel film Marvel. Ricordiamo che Poulter sarà Adam Warlock in Guardiani della Galassia 3. Se volete scoprire meglio chi è Adam Warlock non perdetevi il nostro approfondimento sul personaggio che debutterà nella Fase 4 del MCU già ricca di tanti volti nuovi. Da quando la notizia è stata ufficializzata anche l'attore Clark Gregg, che interpreta l'agente Coulson nell'MCU, ha espresso la sua eccitazione per la decisione ma ancora il diretto interessato non aveva rilasciato nessuna intervista o commento se non un tweet in risposta all'annuncio ufficiale del regista James Gunn.

L'attore è attualmente impegnato nella campagna promozionale della nuova serie Disney+ Dopesick, che vede tra i protagonisti Michael Keaton. Quest'ultimo è anche produttore esecutivo dello show che debutterà il 12 novembre sulla piattaforma digitale.