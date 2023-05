Guardiani della Galassia 3, Will Poulter a Everyeye: "Adam Warlock è solo all'inizio"

Guardiani della Galassia Vol.3 segna la fine di un'era e l'inizio di un nuovo capitolo per i Guardiani? Le risposte di Will Poulter nel corso di un'intervista al nostro Edoardo fanno subito pensare che Adam Warlock tornerà nel Marvel Cinematic Universe.

Intervistato insieme a Chukwudi Iwuji che interpreta il genetista pazzo Alto Evoluzionario, Will Poulter ha raccontato la co-gestazione con James Gunn del suo personaggio all'interno del terzo e ultimo film della trilogia di Guardiani della Galassia. Come già anticipato da Gunn, il supereroe Adam Warlok sarà come un bambino.

"Io e James abbiamo deciso in questo film Adam si sarebbe trovato in una fase relativamente iniziale della sua evoluzione - ha spiegato Poulter - essendo appena uscito dal bozzolo e dunque presenta una mentalità ancora piuttosto infantile anche se fisicamente appare già formato. Proprio questo elemento ci ha dato la possibilità di spaziare tra il dramma e la comicità con questo personaggio: è stato divertente poter esplorare tutti questi aspetti contrastanti in un fase ancora iniziale del suo arco narrativo". Le premesse avanzate dall'attore fanno ben sperare i fan dell'MCU che dopo l'esordio di Adam Warlock nel terzo capitolo di Guardiani della Galassia non vedono l'ora di conoscere meglio il supereroe sul grande schermo dell'MCU.

In Guardiani della Galassia 3, attualmente al cinema, non mancheranno momenti di commozione come scriviamo nella nostra recensione di Guardiani della Galassia 3: riuscirete a tenere a bada le emozioni nelle scene post-credit nell'ultimo film sui Guardiani?