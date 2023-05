Guardiani della Galassia 3, Will Poulter sul suo esordio Marvel: 'Sono molto fortunato'

Will Poulter ha esordito nel Marvel Cinematic Universe in Guardiani della Galassia Vol. 3 dove lo abbiamo visto dare vita al personaggio molto atteso di Adam Warlock. Chi ha già visto la pellicola di James Gunn sa benissimo che quella sullo schermo non è ancora la versione definitiva del personaggio, ma Poulter ha commentato il suo futuro Marvel.

In una recente intervista con l'Hollywood Reperter, Poulter ha commentato la possibilità di unirsi al team Marvel e soprattutto l'opportunità di continuare a scoprire l'evoluzione del suo personaggio nel franchise dei Guardiani della Galassia dopo l'ultimo capitolo della trilogia.

"Non ho la più pallida idea di quello che accadrà, ma sono davvero desideroso di continuare l'evoluzione del personaggio e spero davvero di avere questa possibilità", ha detto Poulter agli addetti ai lavori a proposito delle sue aspirazioni nel Marvel Cinematic Universe. "Ma non do certo per scontato la fortuna di essere in questo terzo capitolo. Onestamente, è un onore interpretare un personaggio come questo. Lo penso davvero".

Guardiani della Galassia 3 ha sorpreso al box-office, al contrario delle recenti uscite dei Marvel Studios.

Secondo Poulter, la sua parte preferita del film è stata quella di potersi concentrare sull'infanzia cosmica di Warlock. "Abbiamo pensato che l'immaturità di Adam non solo fosse fondamentale per quella che è effettivamente la sua origine e la sua infanzia, dal punto di vista della storia, ma che fosse anche un'opportunità per renderlo più umoristico", ha aggiunto l'attore. "Una volta separato da sua madre e una volta che lei è uscita di scena, è necessario che maturi e che sia più indipendente di quanto non sia stato visto in precedenza. E qui stanno la commedia e il dramma, l'umorismo e il pathos del suo viaggio".

Di recente Sean Gunn ha parlato di tornare alla Marvel anche senza il coinvolgimento del fratello James, passato ai DC Studios.

Scritto e diretto da James Gunn, Guardiani della Galassia Vol. 3 è attualmente nelle sale di tutto il mondo.