Guardiani della Galassia 3, la nuova trama rivela: La vita di Rocket Raccoon è a rischio!

In questi giorni concitati per il nuovo universo DC di James Gunn è facile dimenticarsi che il regista tornerà a maggio con l'ultimo capitolo della sua avventura nel Marvel Cinematic Universe, ovvero l'attesissimo Guardiani della Galassia 3.

A ricordare ai fan l'appuntamento, qualora ce ne fosse bisogno, ci ha pensato in queste ore una nuova sinossi ufficiale di Guardiani della Galassia Vol.3: la trama, che anticipa apertamente che, come da indiscrezioni, Rocket Raccoon sarà il fulcro emotivo del film, è disponibile qui sotto.

"In Guardians of the Galaxy Vol. 3 dei Marvel Studios, la nostra amata banda di disadattati ha deciso di stabilirsi su Knowhere. Ma non passa molto tempo prima che le loro vite vengano sconvolte di nuvolo, questa volta dagli echi del turbolento passato di Rocket: Peter Quill, ancora sconvolto dalla perdita di Gamora, deve radunare nuovamente la sua squadra per una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket...una missione che, se non completata con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo."

Ricordiamo che Guardiani della Galassia 3 arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 3 maggio: quali sono le vostre aspettative, specialmente alla luce della nuova sinossi ufficiale? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.

Per altri approfondimenti guardate il trailer di Guardiani della Galassia 3.