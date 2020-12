Guardiani della Galassia 3: la trama è cambiata? Dave Bautista sembra suggerirlo

Con l'annuncio dello Special di Natale dei Guardiani della Galassia non si esauriscono le novità riguardanti il franchise della Marvel dedicato al gruppo di antieroi e in una recente intervista Dave Bautista ha parlato ampiamente del prossimo volume della serie, che vedrà il ritorno alla regia di James Gunn, parlando di cambiamenti dell'ultim'ora.

Parlando con Entertainment Weekly, Bautista ha rivelato che in sede di sceneggiatura sono stati apportati alcuni cambiamenti, dovuti principalmente ai continui rinvii della pellicola a causa della pandemia di coronavirus. "Penso sia okay dire che entreremo in produzione alla fine dell'anno prossimo. Ho visto lo script quando ancora nulla era stato rimandato e James Gunn era alla regia prima che succedesse tutto il casino. Credo che poiché tutto il calendario della Marvel è cambiato [per la chiusura a causa della pandemia e il rinvio della produzione dei Guardiani] anche la storyline è cambiata e i film non si intrecceranno come precedentemente pianificato. Ovviamente, abbiamo perso Chadwick, quindi non so in che stato è rimasto Black Panther. La risposta breve è che non ho ancora visto la nuova sceneggiatura".

Marvel ha confermato che non procederà al re-cast di T'Challa in Black Panther.

Come confermato dallo stesso Gunn, lo Special di Natale dei Guardiani della Galassia farà parte del Marvel Cinematic Universe ed è quindi da ritenere canonico: "Visto che me lo state chiedendo in tanti, sì, l'Holiday Special di Guardiani della Galassia è reale, è qualcosa che i Marvel Studios ed io abbiamo pensato da un po' di anni. La storia è pazzesca e più divertente che mai, è in live-action ed è parte del Marvel Cinematic Universe. Cavolo, vorrei potervi dire di più...".

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ai vari annunci fatti dai Marvel Studios; vi ricordiamo che, sempre durante l'Investors Day, Feige ha annunciato l'arrivo del film sui Fantastici 4.