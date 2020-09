Guardiani della Galassia 3 nel trailer di WandaVision? Ecco il misterioso indizio!

Nella giornata di ieri i fan del Marvel Cinematic Universe hanno goduto del trailer ufficiale di WandaVision, prima serie tv Marvel Studios in arrivo sul servizio di streaming on demand Disney+, ma molti potrebbero aver perso l'easter-egg legato ai Guardiani della Galassia.

Ebbene si, perché come fa notare lo scooper Charles Murphy nel post che trovate in calce all'articolo, ad un certo punto del filmato promozionale alle spalle di Elizabeth Olsen appare in bella mostra Bova, un classico personaggio dei fumetti Marvel legato ai fratelli Scarlet Witch e Quicksilver.

Cosa c'entra tutto questo con Guardiani della Galassia Vol. 3? Bova è uno dei tanti animali parlanti progettati dall'Alto Evoluzionario nonché, secondo alcuni, futuro villain principale del terzo episodio della saga di James Gunn, che potrebbe rivelare collegamenti fra Rocket e il cattivo di turno. Dopotutto, lo stesso regista ha dichiarato in passato che il film servirà come punto di completamento del viaggio di Rocket, che sarà più al centro della trama rispetto al passato.

"Quando pensavo che non avrei più lavorato con la Marvel, la cosa più triste alla quale pensavo era questo senso di attaccamento che provo nei confronti di Rocket", aveva detto Gunn a Deadline l'anno scorso. "Rocket sono io, in un certo senso. Anche se suona narcisistico, devo dire che considero Groot come il mio cane, e lo amo in un modo completamente diverso, ma mi relaziono a Rocket e provo compassione per lui, e volevo finire la sua storia perché sentivo che non era ancora completa. Ha un arco che è iniziato nel primo film, è continuato nel secondo e ha attraversato Infinity War ed Endgame, ed ero pronto a finire quell'arco in Guardiani 3. Sarebbe stata una grande perdita per me non poter completare quella storia."

