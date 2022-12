Guardiani della Galassia 3, trailer omaggio ad Among Us? No, 2001: Odissea nello Spazio!

James Gunn è un nerd navigato, appassionato di moltissimi riferimenti dalla pop culture. Per questo, moltissimi avevano pensato che una scena presente nel trailer di Guardiani della Galassia 3 fosse una citazione al videogioco Among Us. Ma Gunn è anche un grande cultore di grande cinema e fantascienza e ci riporta tutti a scuola.

Ricco, ricchissimo o quantomeno molto succulento, lo spettro di trailer, aggiornamenti e poster arrivato dal panel Disney del Comic-Con di Sao Paulo, Brasile, tenutosi due giorni fa. Ricco sia per quanto riguarda LucasFilm che Marvel Studios. Per i primi abbiamo dato il primo sguardo a Indiana Jones 5, fra trailer e poster. Per quanto riguarda i secondi, un nuovo assaggio trailer di AntMan 3, con Kang di Jonathan Majors che si preannuncia un villain anche più formidabile di Thanos.

Ma per quanto il titolo con Paul Rudd sia più ravvicinato nel tempo, la vera esplosione di consensi c’è stata per il commiato di James Gunn dal Marvel Cinematic Universe in vista del suo lavoro con DC, commentato ironicamente da Kevin Feige. Il trailer sul Vol.3 ha portato tante emozioni, ma la sinossi invece fa preoccupare molto, perché aggiungendosi ai vari personaggi che abbandoneranno il MCU dopo questo film – sicuramente Drax, forse anche Nebula e Rocket – anticipa una possibile fine dei Guardiani della Galassia, un vero e proprio scioglimento del team.

In ogni caso sarà un film che spingerà molto sul fattore nostalgia, anche in termini di riferimenti generosi. A un certo punto infatti vediamo la squadra uscire nello spazio con tute multicolore, una per ciascuno. Tutti gli utenti avevano pensato ad Among Us, ma fedele al suo scambio continuo tramite twitter, Gunn ha fatto sapere loro che si stavano sbagliando. Ma che una reference effettivamente c’era: alle varie tute (di diverso colore) presenti nell’astronave Discovery di 2001: Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick. Gunn ha condiviso l’immagine con un post twitter che trovate in calce all’articolo.

