Guardiani della Galassia 3, il nuovo trailer conferma la data d'uscita su Disney+ Italia

A pochi giorni dall'annuncio della data di uscita di Guardiani della Galassia 3 in streaming, i canali di Disney+ Italia hanno diffuso un nuovo trailer promozionale per l'acclamato film Marvel Studios scritto e diretto da James Gunn.

Il filmato, disponibile come sempre all'interno dell'articolo, è caratterizzato da una durata di appena trenta secondi, ma pur nella sua brevità riesce a condensare un messaggio chiaro e semplice per gli spettatori: la trilogia dei Guardiani della Galassia di James Gunn è disponibile in streaming solo su Disney+, e sarà completa a partire dal 2 agosto quando Guardiani della Galassia 3 verrà caricato sulla piattaforma in esclusiva.

Nel film Marvel Studios, l’amato gruppo di improbabili supereroi galattici sta cercando di ambientarsi nella nuova casa/quartier generale di Knowhere, ma non passa molto tempo prima che le loro vite vengano stravolte da una nuova minaccia proveniente dal misterioso passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora durante gli eventi di Avengers: Endgame, si trova costretto a riunire ancora una volta la sua squadra per una pericolosa missione che ha lo scopo di salvare la vita di Rocket. Nel cast tornano Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Pom Klementieff, Vin Diesel nei panni di Groot e Bradley Cooper in quelli di Rocket, oltre alle new entry Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova.

