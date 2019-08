Guardiani della Galassia 3, Thor si unisce al team in un incredibile fan-poster

Asgardiani della Galassia ... uniti! Un nuovo bellissimo poster per Guardiani della Galassia Vol.3 è comparso online qualche minuto fa, e anche se non si tratta di materiale promozionale ufficiale dei Marvel Studios come al solito ve lo proponiamo in calce all'articolo.

Come saprete alla fine di Avengers: Endgame, Thor si unisce ai Guardiani della Galassia e insieme a loro lascia la Terra dopo aver affidato la guida di Nuova Asgard a Valchiria. I fan ovviamente hanno dedotto che il Dio del Tuono avrebbe fatto parte del roster del prossimo film della saga, l'atteso Guardiani della Galassia 3, che però arriverà solo nell'ancora top secret Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

Il regista e sceneggiatore James Gunn, prima licenziato e poi riassunto dalla Disney e ora definitivamente confermato alla guida del prossimo capitolo del franchise, ha confermato infatti che Guardiani della Galassia 3 sarà ambientato dopo Thor: Love & Thunder, quindi ad oggi non è chiaro quale sarà il futuro di Thor.

Secondo voi comparirà nel film? Oppure saranno i Guardiani a comparire in Love & Thunder, scaricandolo su qualche pianeta remoto dell'universo per poi dedicarsi ai propri affari? Staremo a vedere.

Quel che è certo è che il Guardiani della Galassia 3 sarà incentrato sulla nuova Gamora, o meglio una versione dell'anno 2014 che dopo Endgame è rimasta nel presente e ha preso il posto della vecchia Gamora nel cuore di Peter Quill.