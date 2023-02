Guardiani della Galassia 3, questa teoria bagno di sangue vi farà venire gli incubi!

Dopo la pubblicazione del nuovo trailer ufficiale di Guardiani della Galassia 3, è arrivata online una nuova teoria dei fan che immagina un vero e proprio bagno di sangue nel prossimo film del Marvel Cinematic Universe.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, l'utente di Reddit u/DB10389 prevede che Guardiani della Galassia Vol. 3 causerà la morte della maggior parte dei protagonisti, diventando da questo punto di vista il film col maggior numero di 'morti importanti' nella saga dei Marvel Studios.

La teoria vede come principali candidati per un'imminente dipartita Drax (Bautista ha confermato che questo sarà il suo ultimo film, anche se ha provato a rassicurare i fan dicendo che il personaggio potrà benissimo essere interpretato da un altro attore) e Mantis, sorella di Star Lord (l'urlo disperato di Chris Pratt nel trailer potrebbe essere un indizio in tal senso, secondo la teoria). Inoltre, l'utente di Reddit immagina che anche Gamora verrà fatta fuori, considerando che proviene da un'altra linea temporale. Infine, una nota agrodolce per Rocket Raccoon, che anche se dovesse salvarsi dirà definitivamente addio al team, che alla fine sarà composto da una formazione totalmente diversa composta da Star-Lord, Groot, Nebula, Kraglin, Cosmo e Adam Warlock.

La trama ufficiale di Guardiani della Galassia 3 anticipa un capitolo drammatico per il team creato da James Gunn, che dirà addio ai suoi Guardiani proprio con la pubblicazione di questo terzo capitolo, che rappresenterà il suo ultimo lavoro con i Marvel Studios prima di passare definitivamente in casa DC. Ma ci sarà davvero il bagno di sangue pronosticato da questa teoria? Secondo voi quali personaggi sopravviveranno a James Gunn nel MCU? Ditecelo nei commenti!

Guardiani della Galassia 3 uscirà il 3 maggio prossimo.