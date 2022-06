Guardiani della Galassia 3, Waititi trolla Gunn: dovrà inserire due 'personaggi' di Thor

Un paio di personaggi che faranno il loro debutto MCU in Thor: Love and Thunder torneranno successivamente nella linea temporale del Marvel Cinematic Universe, secondo quanto dichiarato dalla star di Guardiani della Galassia Vol. 3, Chris Pratt. L'interprete di Star-Lord, intervistato alla première del film ha fatto un'ammissione.

Pratt ha raccontato che le 'capre spaziali' che si vedono nel film di Taika Waititi dovranno essere incluse anche in Guardiani della Galassia Vol. 3 da James Gunn per una questione di continuity. Sul nostro sito trovate il trailer di Thor: Love and Thunder.



"Waititi voleva solo dare a James delle capre. James deve riprendere da dove Taika si è interrotto, e ci ha bloccato con delle capre spaziali" ha risposto divertito Chris Pratt.

Alla domanda sulla normalità di una situazione del genere, l'attore ha risposto:"In genere no, ma immagino che Taika giochi secondo le sue regole!" ha concluso scherzando Pratt.



Le capre spaziali citate poco sopra, nel trailer trainano una nave vichinga in aria e fanno riferimento alla mitologia norrena che ha ispirato la versione Marvel Comics di Asgard e dei suoi eroi.

I miti si riferivano spesso al dio Thor trasportato da un carro trainato da due capre di nome Tanngrisnir e Tanngnjostr.

Ambientato dopo Avengers: Endgame, Thor: Love and Thunder vede Thor (Chris Hemsworth) unirsi ai Guardiani della Galassia capitanati da Star-Lord (Chris Pratt).



Qualche settimana fa James Gunn ha elogiato Chris Pratt per il suo discorso dopo le riprese.