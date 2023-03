Guardiani della Galassia 3, svelato il poco sorprendente rating del film di James Gunn

Guardiani della Galassia 3 sarà il film più lungo della saga, ma cambierà qualcosa dal punto di vista del rating? Dopo il rated-r del suo film precedente The Suicide Squad, pubblicato per DC e Warner, a quanto pare James Gunn con questo finale di trilogia tornerà ad atmosfere più leggere.

Secondo un nuovo elenco dal sito web di Film Ratings della MPAA, infatti, Guardiani della Galassia Vol. 3 è classificato PG-13 per sequenze intense di azione, linguaggio scurrile, riferimenti allusivi e droga: questo rating non dovrebbe stupire i fan del Marvel Cinematic Universe, dato che finora tutti i film della saga sono arrivati al cinema con un classico 'PG-13' e che questo trend cambierà soltanto nel 2024 con la pubblicazione di Deadpool 3, che invece sarà il primo film Marvel Rated R: questa decisione è stata presa da Kevin Feige allo scopo di rispettare le atmosfere dei due precedenti film della saga di Ryan Reynolds, usciti come rated-r sotto la 20th Century Fox.

Per quanto riguarda Guardiani della Galassia vol. 3, l'ultimo film di James Gunn nel MCU, ricordiamo che sarà composto da un cast all-star che includerà il ritorno di Chris Pratt nei panni di Peter Quill/Star-Lord, Zoe Saldaña nei panni di Gamora, Dave Bautista nei panni di Drax il Distruttore, Karen Gillan nei panni di Nebula, Pom Klementieff nei panni di Mantis, Vin Diesel nei panni di Groot, Bradley Cooper nei panni di Rocket, Elizabeth Debicki nel ruolo di Ayesha e la new entry Maria Bakalova come Cosmo. Inoltre, nel film ci saranno anche Will Poulter nei panni di Adam Warlock, Chukwudi Iwuji nei panni dell'Alto Evoluzionario e Daniela Melchior e Nico Santos in ruoli attualmente sconosciuti.

Guardiani della Galassia 3 uscirà il 3 maggio in Italia. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Guardiani della Galassia 3.