Guardiani della Galassia 3, svelato il futuro di Star Lord nell'MCU

Guardiani della Galassia Vol. 3 è sicuramente una mosca bianca all'interno dell'attuale mondo Marvel da un punto di vista cinematografico. Infatti, nonostante gli studios abbiano distribuito nelle sale svariate pellicole dopo Avengers: Endgame, ben poche sono state quelle che hanno soddisfatto a pieno i fan.

Tra questi ovviamente c'è anche l'ultimo film realizzato da James Gunn, prima di abbandonare la nave e andare a gestire l'universo cinematografico concorrente, quello DC.

Tuttavia, nonostante Guardiani della Galassia Vol. 3 rappresenti a tutti gli effetti la fine del viaggio per il gruppo di super eroi più improbabili di sempre, l'ultima scena dopo i titoli di coda ha lasciato i fan con il fiato sospeso per il futuro del personaggio di Star Lord.

Infatti, alla fine della suddetta possiamo vedere comparire la scritta "Il leggendario Star Lord tornerà". Questo ha decisamente scatenato la fantasia degli appassionati che ha subito pensato di avere ancora la possibilità di rivedere il personaggio di Peter Quill all'interno dei prossimi film sugli Avengers, ma i piani non sono esattamente questi.

James Gunn ha infatti discusso insieme a Chris Pratt per un possibile film in solitaria dedicato a Star Lord, alle prese con la sua nuova vita sulla terra. Un qualcosa in cui una figura totalmente estranea al nostro mondo, si trova a dovervi avere a che fare, un po' come successo con Captain America: The Winter Soldier.

In attesa di saperne di più