Guardiani della Galassia 3, svelata una scena in anteprima: Peter e Gamora faccia a faccia

Un momento di tenerezza viene bruscamente interrotto nella nuova clip in anteprima tratta da Guardiani della Galassia 3, attesissimo ultimo film Marvel scritto e diretto da James Gunn prima del passaggio definitivo negli uffici dei DC Studios.

Come potete vedere nel video promozionale disponibile all'interno dell'articolo, in questa scena i Guardiani sono in missione nello spazio con le loro tute colorate, e Peter Quill (Chris Pratt) prova ad aprirsi con Gamora (Zoe Saldaña) per mettere in chiaro i suoi sentimenti e spiegarle quanto gli manca stare insieme a lei. La donna però non sembra minimamente intenzionata a concedersi a Star-Lord - in puro stile Guardiani, sbaglia persino il suo cognome chiamandolo Quinn – e ogni speranza del protagonista va a farsi benedire quando Peter si accorge di essere in collegamento con la linea aperta: in sostanza, tutta la squadra dei Guardiani ha sentito il suo discorso.

Ricordiamo che Guardiani della Galassia 3 uscirà in Italia dal 3 maggio prossimo: il film è scritto e diretto dal creatore della saga James Gunn, che qui porta a compimento la sua trilogia riunendo un cast all-star che include - oltre ai già citati Chris Pratt e Zoe Saldana - anche Dave Bautista, Chukwudi Iwuji, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper, Maria Bakalova, Sean Gunn e Will Poulter.

Per altri contenuti, guardate i divertenti poster di Guardiani della Galassia 3 ispirati a Barbie.