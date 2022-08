Guardiani della Galassia 3, svelata la durata del film: sarà il più lungo della trilogia?

Il regista James Gunn, parlando dell'imminente Guardiani della Galassia Vol. 3, ha rivelato che il film sarà più colossale e più lungo dei suoi due predecessori. Probabilmente assisteremo a una crescita emotiva di tutti i personaggi protagonisti anche perché Gunn ha più volte insistito che questo terzo film sarà l'ultima volta per questo gruppo.

In un'intervista con THR, Gunn ha parlato dell'imminente Guardiani della Galassia Vol. 3, sottolineando che non sarà solo il film più emozionante dei Guardiani, ma anche il più lungo in termini di durata. Gunn, che ha anche condiviso un trailer durante il panel della Marvel al San Diego Comic-Con, ha fatto del suo meglio per sottolineare l'importanza e il peso di questo film rispetto a tutto ciò che lo ha preceduto nel franchise.

"Questo è un film molto più grande degli altri due, ed è un film molto più emotivo degli altri due. Ed è un film più lungo degli altri due: è più grande in tutti i sensi".

La dichiarazione di Gunn sulla durata e l'importanza del film non dovrebbe sorprendere più di tanto, considerando la tendenza dei blockbuster, in particolare dei film del MCU, di allungare i tempi per le opere più importanti della saga. Spider-Man: No Way Home è durato 2 ore e 28 minuti, Avengers: Endgame aveva notoriamente una durata di tre ore, e Guardiani della Galassia Vol. 2 dello stesso Gunn era di ben 134 minuti, leggermente più lungo della media di 121 minuti. Sebbene questa tendenza non si stia diffondendo a tutti i registi del MCU, dato che la durata di Thor: Love and Thunder è stata di soli 118 minuti, un terzo film di Guardiani della Galassia, che Gunn sta anticipando con decisione da un anno abbondante, meriterebbe sicuramente una durata superiore alle due ore.

Guardiani 3 è il film preferito di Gunn, a detta dello stesso regista. Questo fa capire la portata emotiva di questo nuovo capitolo del franchise.

Guardiani della Galassia 3 sarà la fine di un'era, segnerà infatti non solo l'addio di James Gunn al Marvel Cinematic Universe ma, anche l'ultima volta in cui vedremo questo team di supereroi così al completo.