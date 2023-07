Guardiani della Galassia 3, svelata la data d'uscita italiana per il bluray Eagle Pictures

Oltre alla data di uscita ufficiale di Guardiani della Galassia 3 su Disney+, in queste ore Eagle Pictures ci ha comunicato anche la data d'uscita del nuovo cinecomix del Marvel Cinematic Universe per il mercato home-video.

Il film targato Marvel Studios e scritto e diretto dal regista James Gunn, che nel frattempo ha assunto la guida dei DC Studios insieme al produttore Peter Safran e in questi giorni si sta preparando ad iniziare i lavori sull'attesissimo Superman: Legacy, sarà disponibile a partire dal prossimo 23 agosto, edito nei formati DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e una Steelbook da collezione sempre in 4K. In tutte le edizioni sarà presente all’interno della confezione una esclusiva card lenticolare, mentre come al solito le versioni Blu-ray e 4K saranno arricchite anche da tantissimi contenuti speciali, tra cui scene eliminate, making of, errori sul set e il commento audio del regista.

Inoltre, sempre dal 23 agosto, tutti e tre film della saga saranno disponibili in un'unica edizione in cofanetto, il box set Trilogia dei Guardiani della Galassia, che sarà edito nei formati DVD e Blu-ray.

Per altri approfondimenti sull'edizione home-video del film Marvel Cinematic Universe, date un'occhiata a questa scena cancellata di Guardiani della Galassia 3 incentrata sul nuovo personaggio della saga, Adam Warlock.