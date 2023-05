Guardiani della Galassia 3 parte in svantaggio al box office rispetto a Guardiani 2

Come da previsione, Guardiani della Galassia 3 è partito più lento rispetto a Guardiani della Galassia 2, e in attesa di scoprire il risultato finale del week-end d'apertura i primi numeri delle proiezioni di giovedì 4 maggio vedono il nuovo titolo Marvel Studios già in svantaggio.

Stando ai dati raccolti da Deadline, infatti, Guardiani della Galassia Vol. 3 ha esordito con circa 14 milioni di dollari dalle anteprime di giovedì, una cifra inferiore agli incassi dello stesso giorno di Guardiani della Galassia Vol. 2, che invece dalle sue anteprime del giovedì incassò 17 milioni: quella cifra avrebbe rappresentato circa il 30% del suo primo venerdì da ben 56 milioni, che a sua volta portò ad weekend di apertura da 146,5 milioni. I primi dati di tracciamento, pubblicati questa settimana, suggeriscono che Guardiani della Galassia 3 dovrebbe esordire a circa 110 milioni di dollari negli USA, con le previsioni più ottimistiche che puntano ad un massimo di 130 milioni; su scala globale, invece, il nuovo titolo MCU dovrebbe incassare 250 milioni.

Rientrando nel nostro mercato, in Italia Guardiani della Galassia 3 è partito molto bene e dopo l'esordio di mercoledì durante la giornata di ieri giovedì 4 maggio il film Marvel ha incassato altri 525mila euro, arrivando in due giorni ad un totale di 1,3 milioni di euro. Nel 2014 Guardiani della Galassia aveva incassato un totale di 5,7 milioni, mentre nel 2017 il sequel Guardiani della Galassia 2 si era spinto fino a 7,1 milioni.

