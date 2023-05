Guardiani della Galassia 3 supera i 500 milioni al box-office: il passaparola funziona!

Dopo essere riuscito a mantenere delle cifre soddisfacenti al box-office anche nella sua seconda settimana di programmazione dopo un calo solamente del 40% rispetto al weekend d'esordio, Guardiani della Galassia Vol. 3 ha superato il traguardo dei 500 milioni di dollari a livello globale e ora si appresta a battere gli incassi del primo Volume.

Gli attuali numeri al box-office globale del film lo vedono superare il mezzo miliardo, grazie a una cifra stimata di 528,8 milioni di dollari - che si riduce a 213,2 milioni di dollari per quanto riguarda gli incassi nei soli Stati Uniti e 315,6 milioni di dollari nel resto dei mercati internazionali - ed è un numero che posiziona il nuovo sequel dei Marvel Studios come la seconda più grande uscita hollywoodiana dell'anno finora.

Il film si sta anche avvicinando a superare l'incasso finale all'estero del primo Volume dei Guardiani della Galassia, uscito nel 2014 e quando all'epoca nessuno tra la stragrande maggioranza del pubblico conosceva questi personaggi, dato che si trattava di un fumetto poco noto al grande pubblico.

I numeri impressionanti che il Volume 3 sta ottenendo sono probabilmente da ricondurre al passaparola positivo del pubblico e che hanno influenzato anche il calo della seconda settimana del film. Gli incassi di Guardiani della Galassia Vol. 3 del secondo fine settimana hanno subito un calo del 40% rispetto al weekend di apertura, numeri che sono in netto miglioramento non solo rispetto al primo film dei Guardiani, ma anche rispetto al secondo a Black Panther: Wakanda Forever e a Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Si è trattato del quinti miglior risultato in un secondo fine settimana per un film nell'MCU al box-office internazionale.

Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn ha riscontrato anche un ottimo successo di critica. Il film ha attualmente un punteggio "Certified Fresh" dell'81% su Rotten Tomatoes con un consenso che sta avendo un riscontro anche migliore tra il pubblico, o almeno con quelli che partecipano alla valutazione del punteggio su Rotten Tomatoes, che attualmente si attesta al 96% per il film. Per scoprire come la pensiamo noi, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Guardiani della Galassia 3, se ancora non lo avete fatto.

Inoltre, recentemente Will Poulter ha parlato di Adam Warlock, del suo futuro nel Marvel Cinematic Universe e della sua crescita come personaggio.

Non è chiaro quando, ma i Guardiani della Galassia molto probabilmente torneranno nel futuro dei Marvel Studios.