Guardiani della Galassia 3, è quasi amore tra Quill e Nebula nel trailer del Super Bowl!

Nella notte del Super Bowl, è arrivato il secondo trailer di uno dei film più attesi dell'anno: Guardiani della Galassia Vol.3. La pellicola, che segnerà la conclusione dell'esperienza di James Gunn nell'MCU, sarà probabilmente qualcosa di simile a un addio alla squadra di eroi più folle del cinema.

Nel trailer rilasciato stanotte durante il Super Bowl ritroviamo dunque i nostri eroi in giro per l'universo, tra uno Star-Lord alle prese con una Gamora decisamente diversa da quella di cui era innamorato (e con uno strano accenno di attrazione per Nebula), un Adam Warlock pronto a fare il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe, tanta musica e, come preventivato, quelli che hanno tutta l'aria di essere degli addii davvero strappalacrime.

Guardiani della Galassia Vol.3 sarà, in un certo senso, quasi una lettera d'amore di James Gunn a questo gruppo di eroi e un sentito saluto del regista verso il Marvel Cinematic Universe dopo aver assunto il ruolo di CEO dei nuovi DC Studios. Lo stesso Gunn ha rivelato quanto il protagonista della saga dei Guardiani della Galassia non sia Peter Quill. Il film esplorerà anche la figura del villain l' Alto Evoluzionario, personaggio sconosciuto a i non appassionati dei fumetti.

Poco prima dell'uscita del trailer sono stati rivelati nuovi dettagli di trama di Guardiani della Galassia Vol.3. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!