Guardiani della Galassia 3: Suicide Squad e Peacemaker hanno influenzato il film di Gunn

Dopo che negli ultimi anni è stato assorbito dal lavoro con la Warner Bros, James Gunn ha svelato in una recente intervista in che modo due opere come The Suicide Squad e Peacemaker abbiano influenzato e cambiato in qualche maniera Guardiani della Galassia Vol. 3, che sancirà il ritorno del regista ai Marvel Studios a cinque anni dall'ultima volta.

Nonostante sia stato scritto ben prima del suo licenziamento alla Disney e del suo approdo alla Warner Bros., la sceneggiatura di Guardiani della Galassia Vol. 3 è stata - anche se leggermente - modificata dal ritorno di Gunn ai Marvel Studios e il regista stesso ha affermato che il suo lavoro è stato influenzato dagli ultimi anni passati a lavorare per la Warner su progetti come The Suicide Squad e la serie spin-off su Peacemaker.

Parlando ai microfoni di Variety, Gunn ha infatti risposto proprio a questo quesito, ovvero se il terzo volume dei suoi Guardiani sia stato influenzato dagli ultimi lavori alla Warner: "Un po' sì. Mi sono divertito quanto lo sareste stato voi a lavorare a Peacemaker in tempo di COVID e quindi ho cercato di applicare un po' di quell'attitudine lavorando a Vol. 3. In tutta sincerità i primi due Guardiani, nonostante abbia amato lavorare con il cast e la crew, sono stati molto difficili da realizzare. E molta di quella difficoltà dipendeva da me. Dopo l'uscita di Vol. 2 ho capito che non avrei potuto continuare a vivere la mia vita se avessi continuato a lavorare come in Vol. 2, che mi ha proprio ucciso inutilmente. Dovevo trovare un equilibrio migliore nella mia vita. Quindi sto cercando di applicare quella filosofia a Vol. 3".

Gunn ha proseguito: "Penso che The Suicide Squad abbia influenzato molto Vol. 3 in termini di come l'ho girato tecnicamente. Lo abbiamo fatto più con i piedi per terra che è quello che è presente in The Suicide Squad e Peacemaker. Imparo moltissimo da qualsiasi cosa che faccio".

Zoe Saldana ha recentemente parlato dell'atmosfera commovente sul set di Guardiani della Galassia 3, che arriverà nelle sale nel maggio 2023. Ancora il mistero circonda invece il ruolo di Chukwudi Iwuji.

Notizia delle ultime ore, Peacemaker è stato rinnovato per la Stagione 2.