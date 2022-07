Guardiani della Galassia 3: ci sarà anche Starfox di Harry Styles? Risponde James Gunn

Dopo la comparsa di Harry Styles in Eternals, ci si è cominciati a chiedere in quale altro film del Marvel Cinematic Universe avremmo rivisto il cantante e attore tornare nei panni di Starfox. Dato lo stretto legame tra il personaggio e l'universo dei Guardiani della Galassia era lecito pensare sarebbe avvenuto in Guardiani della Galassia Vol. 3.

Tuttavia, James Gunn ha smentito categoricamente le voci secondo cui Starfox di Harry Style apparirà nel prossimo film.

Poiché molti dettagli del film sono ancora top secret, si sono diffuse voci secondo cui Styles sarebbe apparso nel film nei panni del suo personaggio Starfox (noto anche come Eros), come si è visto nella scena post-credits di Eternals. Durante un'intervista con Extra TV, a Gunn è stato chiesto se le voci su Styles in Guardiani della Galassia Vol. 3 fossero vere, e lui le ha immediatamente smentite. Ha detto, molto semplicemente, "no".

"No! Metto le cose in chiaro. Starfox non appare, no".

Il film seguirà gli eventi di Endgame, con Star-Lord (Chris Pratt) che sta ancora elaborando la morte di Gamora (Zoe Saldaña), o almeno della Gamora che esisteva al suo fianco nella sua linea temporale. Saldaña apparirà comunque nel film interpretando il ruolo di una Gamora più giovane che è stata portata avanti nel tempo. Anche il resto della squadra dei Guardiani tornerà, tra cui Drax (Dave Bautista), Groot (Vin Diesel), Rocket (Bradley Cooper), Nebula (Karen Gillan) e Mantis (Pom Klementieff). Anche se i dettagli della trama e chi sarà il vero cattivo del film rimangono sconosciuti, la storia darà seguito alle premesse della scena post-credits nel Vol. 2 con Ayesha (Elizabeth Debicki) che scatena l'onnipotente Adam Warlock (Will Poulter).

Recentemente, anche Kevin Feige ha parlato del ritorno di Harry Styles nel MCU: "Le avventure di Eros e Pip sono qualcosa di molto emozionante per noi", ha detto Feige.