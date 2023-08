Guardiani della Galassia 3, Star-Lord è uno Skrull? Gli indizi dopo Secret Invasion

Il futuro di Star-Lord nel Marvel Cinematic Universe è stato finalmente svelato, ma molti interrogativi aleggiano intorno al protagonista di Guardiani della Galassia Vol. 3. Alla luce della conclusione di Secret Invasion, infatti, una domanda sorge spontanea: e se Peter Quill fosse in realtà uno Skrull?

In particolare, ad aver destato i dubbi degli utenti è la scelta di Star-Lord, interpretato da Chris Pratt, di non indossare la sua attrezzatura caratteristica (il casco e gli stivali propulsivi) durante il salto nello spazio. Ricordiamo infatti come gli Skrull, una razza aliena di umanoidi rettiliani, siano universalmente noti per la loro capacità di mutare forma e l'incredibile forza, accompagnata dall'invulnerabilità alle radiazioni.

Per ricevere una prima risposta, dovremo probabilmente attendere la pellicola incentrata sul personaggio. "Chris e io, da sempre, discutiamo riguardo la possibilità di realizzare il film Legendary Star-Lord" ha dichiarato James Gunn, "ossia una storia in cui Star-Lord, ormai sulla Terra, cerca di adattarsi passo dopo passo, come se si trovasse su un ambiente alieno; in altre parole, è un pesce fuori d'acqua approdato in un luogo 'normale'. Non vedo l'ora di vederlo!".

Riguardo lo show ideato da Kyle Bradstreet, invece, Secret Invasion è composto da sei episodi e racconta lo scontro tra Nick Fury e la razza aliena in cerca di casa. Nel cast, oltre a Samuel L. Jackson nei panni dell'ex direttore dello S.H.I.E.L.D., ricordiamo anche Ben Mendelsohn (Talos), Kingsley Ben-Adir (Gravik) ed Emilia Clarke (G'iah). Tutti gli episodi sono disponibili su Disney+.

