Guardiani della Galassia 3, Star Lord e Gamora di nuovo insieme nella foto di EW

Proprio nel giorno dell'Anno Zero per DC Studios, con Henry Cavill fatto fuori dal ruolo di Superman e il sorprendente ritorno di Ben Affleck nel DCU, emerge dal web una nuova foto ufficiale di Guardiani della Galassia Vol. 3.

Il film, che sarà non solo l'ultimo capitolo della trilogia di Guardiani della Galassia di James Gunn ma anche l'ultimo titolo MCU firmato dal regista per i Marvel Studios prima del passaggio definitivo alla DC, è tornato a mostrarsi nella foto esclusiva di Entertainment Weekly dedicata ai blockbuster più attesi del 2023: come potete vedere in calce all'articolo, l'immagine mostra Star Lord e Gamora di nuovo insieme, con il personaggio di Chris Pratt che sfoggia un costume nuovo di zecca e guarda quello interpretato da Zoe Saldana (ora al cinema con Avatar La via dell acqua di James Cameron).

Ricordiamo che la relazione tra Peter Quill e Gamora sarà uno dei punti principali della trama di Guardiani della Galassia 3, dato che dopo gli eventi della Saga dell'Infinito la Gamora che i fan ritroveranno l'anno prossimo non sarà quella che si è innamorata di Star Lord nel corso dei precedenti episodi: si tratta, come ricorderete, della 'Gamora del passato' arrivata nel MCU con 'il secondo Thanos' di Avengers: Endgame.

Guardiani della Galassia 3 uscirà il 3 maggio 2023.