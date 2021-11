Guardiani della Galassia 3, Star-Lord è ancora un Celestiale dopo Eternals? Parla Gunn

Nel corso di Guardiani della Galassia Vol. 2 scoprivamo che il padre biologico di Star-Lord, protagonista interpretato da Chris Pratt, era Ego, ovvero un Celestiale dell'universo Marvel. Questo faceva di Star-Lord a sua volta un Celestiale a tutti gli effetti, ma questa condizione sarà mantenuta alla luce degli eventi visti nell'ultimo Eternals?

Nel film Eternals di Chloe Zhao, i Celestiali hanno finalmente un ruolo centrale all'interno di una storia del Marvel Cinematic Universe, e adesso i fan si stanno facendo delle domande sulla effettiva natura di Star-Lord che vanno a inserirsi perfettamente in questo solco narrativo. Tuttavia, è intervenuto direttamente James Gunn, che rispondendo a una fan swu Twitter ha stroncato sul nascere qualsiasi speculazione riguardante il protagonista di Guardiani della Galassia.

Una fan infatti si chiede: "Se i Celestiali sono i più potenti nell'universo, questo farebbe di Star-Lord l'essere più potente nel Marvel Cinematic Universe dato che è figlio di un Celestiale. Spero che James Gunn possa mostrare i veri poteri di Star-Lord in Guardiani della Galassia". La risposta di Gunn non si è fatta attendere, con il regista che ha dichiarato: "Ho già rinunciato a quella parte". Gunn in seguito ha chiarito, a scanso di equivoci, che dato che la madre è umana e sia lei che Ego sono morti, non ci sarà modo per Star-Lord di riavere indietro i suoi poteri di Celestiale.

Rimane la curiosità di sapere se nel futuro del Marvel Cinematic Universe si farà nuovamente riferimento a Ego, il Pianeta vivente, come Celestiale in seguito agli eventi di Eternals. Inoltre, uno specifico personaggio apparso in una scena post-credit di Eternals rimanderebbe a Guardiani 3.

In una recente intervista, James Gunn ha rivelato i candidati per Star-Lord prima che la parte venisse assegnata a Chris Pratt.