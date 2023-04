Guardiani della Galassia 3, quale star di Loki avrà un cameo?

Vicinissimo all'arrivo nelle sale italiane, Guardiani della Galassia 3 avrà la prima scena F-bomb dell'MCU e sancirà l'addio ufficiale di Gunn ai Marvel Studios. Ma non solo: una star di Loki farà un cameo!

Durante la premiere del terzo capitolo di Guardiani della Galassia, la leggendaria doppiatrice Tara Strong, che presta la voce a Miss Minutes su Loki, ha rivelato che avrà un ruolo nell'ultimo film della squadra eroica.L'attrice di Loki Tara Strong ha parlato con The Direct) della possibilità di essere, con tanta ironia, la nuova rivelazione del film: "Beh, potrei esserci anch'io... Non è Miss Minutes. Non posso dire chi sia, o... potrei, ma poi ho dovrei sfoltire i fan... Torno indietro nel tempo con Miss Minutes."

La doppiatrice ha poi raccontato del rapporto lavorativo che la lega al regista James Gunn:"Conosco James da molto tempo. Abbiamo fatto un videogioco insieme molti, molti anni fa chiamato Lollipop Chainsaw. In realtà, c'era anche Michael Rosenbaum... Ho molti bei ricordi di Gunn, quindi è stato meraviglioso vedere di nuovo James in studio".



La seconda stagione di Loki potrebbe arrivare questa estate, ma al momento non vi è ancora una data ufficiale per la serie Disney+: intanto si vocifera sull'identità del nuovo villain di Loki 2.