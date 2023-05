Guardiani della Galassia 3 sorprende al box office e inverte un pessimo trend Marvel

Guardiani della Galassia Vol. 3 sta registrando una solida tenitura nel suo secondo week-end, con le stime che anticipano un bottinò di 59 milioni con un calo del -50%, la migliore per qualsiasi film Marvel Studios uscito dopo la riapertura dei cinema nel post-pandemia.

Inoltre, questo -50% previsto dagli analisti - qualora dovesse trovare conferma nei numeri ufficiali una volta che arriveranno i conteggi definitivi - rappresenterebbe una piccola rivincita nei confronti di Guardiani della Galassia 2, che aveva incassato di più nel suo week-end di debutto a maggio 2017 ma che nel secondo week-end era calato del -54%: la sfida a distanza tra i due titoli targati James Gunn continuerà nei prossimi giorni, anche se gli analisti non credono che Guardiani della Galassia 3 riuscirà a superare il record di incasso in Nord-America del capitolo 2, fissato a 389 milioni di dollari.

Al di là di questo, comunque, Guardiani della Galassia 3 si è confermato il successo che i Marvel Studios stavano aspettando. Come detto, infatti, il film sta anche mostrando la miglior tenitura dei più recenti capitoli MCU: un bel ritorno in carreggiata per la saga dopo povero Ant-Man and the Wasp: Quantumania che era calato del quasi -70%; inoltre, il film dei Guardiani sta battendo anche il secondo week-end di Thor: Love & Thunder (nel quale comparivano gli stessi Guardiani), che al suo secondo giro nei cinema nord-americani aveva incassato 46,6 milioni.

Riuscire a difendere il primo posto per il terzo week-end consecutivo, però, sarà davvero dura, dato che la prossima settimana arriverà nei cinema di tutto il mondo Fast & Furious 10, prima parte del gran finale della saga con Vin Diesel che, a sorpresa, avrà anche un The Rock in più.