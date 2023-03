Guardiani della Galassia 3 sfida Avengers: Infinity War, sarà uno dei film MCU più lunghi?

Il rating ufficiale di Guardiani della Galassia 3 non ha sorpreso né gli addetti ai lavori né tanto meno i fan, ma le cose potrebbero cambiare con la rivelazione della durata del nuovo film scritto e diretto da James Gunn.

Come riportato da The Direct, che ha raccolto l'informazione dal sito web di vendita di biglietti Atomic Tickets, Guardians of the Galaxy Vol. 3 durerà 2 ore e 29 minuti, durata che batterà quella del suo predecessore Guardiani della Galassia Vol. 2 di ben dodici minuti. Inoltre, questo minutaggio - se confermato - legherà il capitolo finale della trilogia di James Gunn ad Avengers: Infinity War come quarto film più lungo del Marvel Cinematic Universe: sul podio restano Avengers: Endgame, Black Panther: Wakanda Forever ed Eternals.

Da notare comunque che James Gunn, tipicamente sempre sull'attenti tramite le sue pagine social quando si tratta di sbugiardare le false indiscrezioni, non è ancora intervenuto sulla questione. Al momento comunque questa indiscrezione non è stata confermata ufficialmente, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati per eventuali conferme o smentite. Il regista, qualche giorno fa, aveva anticipato le canzoni presenti in Guardiani della Galassia 3, con la scelta delle musiche che solitamente ricopre un ruolo molto importante e distintivo nei suoi film.

Ricordiamo che Guardiani della Galassia 3 uscirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 3 maggio, distribuito da Disney Italia. Il film sarà l'ultima fatica di James Gunn per i Marvel Studios, dopo la quale l'autore passerà definitivamente in casa DC Studios non solo per assumere il ruolo di co-presidente al fianco di Peter Safran, ma anche per iniziare i lavori sull'attesissimo Superman: Legacy, primo film ufficiale del nuovo DCU in uscita nel 2025 che Gunn ha sceneggiato e che dirigerà personalmente.