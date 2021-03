Guardiani della Galassia 3, Seth Rogen: 'Volevo essere il tipo alla Zac Efron del film'

Di rumor sui casting del Marvel Cinematic Universe ne sentiamo a centinaia ogni giorno: Guardiani della Galassia vol.3 non fa eccezione, come dimostrano le ultime voci riguardanti l'attesissimo film con cui James Gunn riporterà in scena Peter Quill, Gamora, Groot, Drax e Rocket.

Negli ultimi giorni si era infatti parlato di un Gunn alla ricerca di un "attore caucasico tipo Zac Efron" per interpretare Adam Warlock, rumor ovviamente smentito alla velocità della luce dal regista stesso: "Non c'è nessun casting in corso per Guardiani della Galassia. E per quale motivo al mondo dovrei voler considerare solo attori caucasici per un personaggio dalla pelle dorata? E se volessi un tipo alla Zac Efron non contatterei Zac Efron stesso? Da dove saltano fuori queste notizie senza senso?" ha sbottato il buon James su Twitter.

Al tweet del regista ha immediatamente fatto seguito quello di Seth Rogen, pronto a denunciare la sua delusione per non esser stato preso in considerazione come "tipo alla Zac Efron": "Mer*a, volevo propormi come attore tipo Zac Efron" ha scritto l'attore, suscitando l'ilarità dei fan. A proposito di colori: proprio James Gunn ha risolto il mistero del colore della pelle di uno dei Guardiani della Galassia; sempre il regista, inoltre, ha condiviso uno splendido cosplay di Rocket Raccoon.