Guardiani della Galassia 3, il saluto di Dave Bautista:'Non ho ancora trovato le parole'

La star di Guardiani della Galassia Vol. 3, Dave Bautista, che interpreta Drax il Distruttore nel Marvel Cinematic Universe, ha detto addio al suo personaggio al termine delle riprese del terzo capitolo della trilogia diretta da James Gunn. Bautista ha salutato tutto il gruppo di lavoro pubblicando una foto del set.

"Non ho ancora trovato le parole" ha dichiarato l'ex wrestler "È finita così all'improvviso ed ero al mio film successivo quando ho iniziato ad elaborare tutto. Fine di un viaggio che mi ha cambiato la vita" ha scritto Bautista, concludendo con l'hashtag #GoodbyeDrax.



La foto lo ritrae sul set al fianco dei co-protagonisti Sean Gunn, Chris Pratt, Karen Gillan, Pom Klementieff e il regista James Gunn.

Bautista ha interpretato Drax in quattro film MCU, a partire da Guardiani della Galassia nel 2014 e tornando successivamente in Guardiani della Galassia Vol. 2, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.



L'attore annunciò nel 2021 che probabilmente Guardiani della Galassia 3 sarebbe stata l'ultima apparizione di Drax, che tornerà comunque in Thor: Love and Thunder e Guardiani della Galassia Holiday Special, disponibile su Disney+ a dicembre.



Dave Bautista non ha mai nascosto l'amarezza per il trattamento riservato a Drax, per il quale avrebbe voluto maggior considerazione.

Bautista è stato criticato anche per le sue dichiarazioni pubbliche nelle quali respingeva il paragone con The Rock e John Cena, al quale aveva risposto specificando di essere 'un attore vero', a differenza dei suoi due colleghi.